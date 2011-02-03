КГГА разъясняет механизм расчета льготных тарифов на ЖКУ

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации разъясняет механизм расчета льготных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для киевлян, которые будут оплачивать их до 20 числа.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы КГГА.

В сообщении напоминается, что с 1 февраля в столице введены новые тарифы на коммунальные услуги. Столичная власть разработала ряд защитных мер для киевлян. Одна из них – льготный тариф для добросовестных плательщиков. Подписано соответствующее распоряжение КГГА.

Согласно документу, право на скидку получают те жильцы, которые своевременно (не позже 20 числа месяца, который наступает за расчетным) платят за коммунальные услуги. При выполнении этих условий, за отопление и горячее водоснабжение киевляне будут платить на 6% меньше, а за содержание домов и придомовых территорий – на 10%.

Так, например, горячая вода для населения при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды составляет 15,89 грн. за 1 куб. м. Если же киевлянин оплатит платежку до 20 числа месяца, то сумма будет составлять 14,86 грн., при этом он сэкономит 1,03 грн. на каждом кубическом метре.

За централизованное отопление при наличии домового и квартирных средств учета тепловой энергии, при условии уплаты не позже 20 числа, тариф будет составлять 237,70 грн. за 1 Гкал, в ином случае этот тариф будет больше на 15,45 грн., и составит 253,15 грн.

Скидки для добросовестных плательщиков будут действовать с 1 марта 2011 года.