На вторичном рынке Харькова средняя стоимость жилья снизилась на 0,4%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,39%, или 4 долл., – до 1017 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 868 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1264 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Киевском районе – на 0,37% (5 долл.) – до 1264 долл., Ленинском – на 0,22% (2 долл.) – до 1055 долл., Коминтерновском – на 0,24% (2 долл.) – до 921 долл., Октябрьском – на 0,45% (4 долл.) – до 951 долл., Фрунзенском – на 0,43% (4 долл.) – до 956 долл., Червонозаводском – на 0,32% (3 долл.) – до 928 долл., Московском – на 0,38% (3 долл.) – до 906 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,43% (4 долл.) – до 868 долл./кв. м, Дзержинском – на 0,53% (7 долл.) – до 1219 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 8,10%, или 77 долл., – до 1021 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.