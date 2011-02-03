Минэнергоугля предлагает привлечь к ответственности руководителей предприятий ТКЭ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено инициировать на очередном заседании Кабинета министров применение к наиболее злостным должникам за потребленный газ мер административного характера, вплоть до привлечения виновных к строгой ответственности согласно нормам закона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что сегодня сложилась беспрецедентная ситуация с расчетами за газ предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) с НАК «Нафтогаз Украины».

Предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 01.10.2010), свыше 5 млрд. грн.

По данным оперативного мониторинга, более 1000 предприятий ТКЭ, которые потребляют природный газ для производства тепловой энергии, задолжали свыше 4 млрд. грн. при уровне оплаты 43%.

Крупнейшим должником является АЭК «Киевэнерго». На протяжении отопительного периода 2010-2011 гг. столичная теплоэнергетика задолжала за природный газ свыше 1 млрд. грн. (уровень оплаты – 41%).

Как сообщал УНИАН, 2 февраля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что намерен заслушать на следующем заседании Кабинета министров руководителей областей, которые имеют максимальные долги за использованный природный газ.

«Требую, чтобы на следующее заседание правительства вызвали самых больших должников – руководителей регионов, которые позволяют себе не платить (за газ – УНИАН). И мы предметно и принципиально разберемся на заседании Кабмина с ними», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что сегодня нет никаких оснований не рассчитываться с долгами, поскольку остатки средств в местных бюджетах составляют приблизительно 10 млрд. грн., а долги перед предприятиями теплокоммунэнерго достигают 3 млрд. грн.

При этом премьер подчеркнул, что не видит принципиальной позиции Министерства энергетики и угольной промышленности в решении вопроса ликвидации задолженности за потребленный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.