Вторичка Одессы в январе подешевела на 0,3%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,31% (5 долл.) – до 1489 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1152 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1714 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в районе Черемушки – на 0,30% (4 долл.) – до 1207 долл., в районе Молдаванка – на 0,22% (3 долл.) – до 1208 долл., в Приморском районе – на 0,30% (5 долл.) – до 1714 долл., в районе Таирово – на 0,37% (5 долл.) – до 1421 долл., в поселке Котовского – на 0,27% (3 долл.) – до 1152 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 6,58% (92 долл.) – до 1493 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.