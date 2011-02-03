Вторичка Львова в январе подешевела на 0,36%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,36%, или 5 долл., – до 1 412 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 162 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 813 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Галицком районе – на 0,46% (8 долл.) – до 1 813 долл., Зализнычном – на 0,34% (4 долл.) – до 1 251 долл./кв. м, Лычаковском районе – на 0,37% (5 долл.) – до 1 307 долл., Франковском – на 0,31% (4 долл.) – до 1 393 долл., Шевченковском – на 0,25% (3 долл.) – до 1 227 долл., Сыховском районе – на 0,33 (4 долл.) - до 1 162 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 3,98%, или 54 долл., – до 1 418 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.