Вторичка Донецка в январе подешевела на 0,30%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,30%, или 3 долл., – до 1161 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 741 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1479 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Ворошиловском районе – на 0,31% (5 долл.) – до 1479 долл., Киевском – на 0,16% (2 долл.) – до 1237 долл., Калининском – на 0,22% (2 долл.) – до 1148 долл., Петровском – на 0,49% (4 долл.) – до 741 долл./кв. м, Пролетарском – на 0,38% (3 долл.) – до 885 долл., Куйбышевском районе – на 0,38% (4 долл.) – до 956 долл., Буденновском – на 0,50% (5 долл.) – до 911 долл., Ленинском – на 0,38% (4 долл.) – до 946 долл./кв. м, Кировском районе – на 0,29% (2 долл.) – до 852 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 5,67%, или 62 долл., – до 1165 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.