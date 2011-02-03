Вторичка Днепропетровска в январе подешевела на 0,38%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе 2011 года снизилась на 0,38%, или 4 долл., – до 1 127 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 879 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1 357 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Кировском районе – на 0,32% (4 долл.) – до 1 169 долл., Жовтневом – на 0,41% (6 долл.) – до 1 357 долл., Ленинском – на 0,38% (3 долл.) – до 879 долл., Самарском – на 0,23% (2 долл.) – до 934 долл., Индустриальном – на 0,37% (4 долл.) – до 952 долл., Бабушкинском – на 0,36% (5 долл.) – до 1 302 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 0,34% (3 долл.) – до 930 долл./кв. м, Красногвардейском районе – на 0,49% (6 долл.) - до 1 196 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в 2010 году выросла на 8,34%, или 87 долл., – до 1 132 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.