Во Львове должников отключают от теплоснабжения

Львовское городское КП «Львовтеплоэнерго» сегодня начало отключение от теплоснабжения юридических лиц, которые накопили долг за отопление и горячую воду и имеют низкий уровень расчета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, сегодня во Львове без отопления уже осталось 5 юридических лиц, которые задолжали за теплоснабжение, - «Портал Инвест Групп» - долг 37 тыс. грн. КДПВИ «Львовагропроект» - долг 156 тыс. грн., ООО «Будекс-групп» - долг 175 тыс. грн., ЗАО ПСО Львовгорстрой – долг 158 тыс. грн., ЛКП «Днестр» - долг 63 тыс. грн.

Как рассказала УНИАН начальник отдела учета и сбыта тепловой энергии ЛГКП «Львовтеплоэнерго» Галина ПАКУЛЕЦ, в декабре этим должникам было направлено предупреждение о возможности прекращения подачи тепловой энергии в случае непогашения задолженности.

В комментарии агентству главный инженер ЛГКП «Львовтеплоэнерго» Владимир ШТЕЙБАРТ отметил, что прибегать к таким действиям вынуждает необходимость своевременного расчета за потребленный природный газ перед газовщиками.

«Газовщики требуют от нас надлежащего расчета за потребленный природный газ, поэтому мы будем требовать этого и от наших потребителей. На прошлой неделе газовщики угрожали отключить от газоснабжения наши котельные. Однако путем договоренностей с ГК «Газ Украины» ситуацию удалось урегулировать. Однако их условия о надлежащем расчете и погашении задолженности остаются неизменными», - отметил В.ШТЕЙБАРТ.

По его словам, задолженность перед газовщиками возникла в связи с разницей в цене за газ, ведь с 1 августа 2010 года ЛГКП «Львовтеплоэнерго» осуществляет закупку природного газа по новым повышенным ценам, тогда как стоимость тепловой энергии для потребителей предприятия была откорректирована только с января 2011 года, что повлияло на полноту и своевременность расчетов за потребленный природный газ.

Как рассказывают тепловики, подача отопления и горячей воды должникам будет возобновлена при условии погашения задолженности. Вместо этого, физических лиц - население от теплоснабжения не отключают.