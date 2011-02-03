ЖЭКи Киева продлят часы приема

В ЖЭКах Киева продлят часы приема горожан, в частности из-за новой волны обращений для оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК журналистам.

В частности, на вопрос, что делать жителям столицы, которые не могут по разным уважительным причинам стоять в больших очередях в ЖЭКах для оформления субсидий, А.МАЗУРЧАК ответил: «Не нужно стоять». По его словам, сейчас городская власть занимается вопросом, как сделать удобным для киевлян получение разных документов в жилищно-эксплуатационных организациях.

«Сейчас мы будем работать с ЖЭКами, чтобы продлить часы приема. В большинстве случаев это не так связано с субсидиями, сколько с получением справок о составе семьи и тому подобное. Но мы будем делать так, чтобы это было удобно для людей и в плане количества времени, и в плане режима работы», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Он отметил, что обычно люди приходят в ЖЭК во второй половине дня, когда уже закрываются отделения по субсидиям. Учитывая это, предусматривается уже в ближайшее время сделать дополнительные дни приема, а также организовать прием в вечерние часы.

«Мы будем делать и дежурные дни, а, кроме того, чтобы целый день было, чтобы были и часы вечерние для приема граждан. Сейчас такая работа ведется с районными администрациями. У нас будет идти сейчас система перерегистрации всех ЖЭКов – из районных советов сейчас они становятся городскими. В ходе этой перерегистрации все эти вопросы, я думаю, решим, и не будет жалоб от жильцов», - отметил первый заместитель председателя КГГА.

По словам А.МАЗУРЧАКА, на следующем совещании в понедельник, 7 февраля, которое он будет проводить в КГГА, объявит, «чтобы все проконтролировали, чтобы эту проблему сняли».