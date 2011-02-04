Янукович ветировал закон о градостроительстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, причинами для принятия такого решения стало, то, что, по мнению главы государства, этим законом "сужаются права граждан относительно возможности принятия участия в обсуждении при планировании и застройке территории,... создаются возможности для вмешательства в исключительную компетенцию органов местного самоуправления, в том числе - по ограничению компетенции сельских, поселковых, городских советов относительно утверждения градостроительной документации, которая закреплена в Законе Украины «О местном самоуправлении в Украине».

"В-третьих, Закон не предусматривает достаточной ответственности за негативные последствия, вызванные допущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизе проектов и строительстве объектов градостроения", - отмечено в сообщении пресс-службы.

В предложениях В.ЯНУКОВИЧ также настаивает на обязательности учета прав граждан, общин и местных советов во время подготовки градостроительной документации.

Кроме того, президент отметил "необходимость установления в Законе персонифицированной ответственности за негативные последствия в случае нарушения норм и правил, регламентирующих деятельность в строительной сфере".

"Поскольку вопросы упрощения разрешительных и согласовательных процедур в строительстве являются чрезвычайно важными для развития экономики Украины, глава государства настаивает на том, чтобы его предложения к Закону Украины« О регулировании градостроительной деятельности » были безотлагательно рассмотрены Верховной Радой Украины на следующей сессионной неделе", - информирует пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, принят Верховной Радой 13 января с.г. В правительстве утверждают, что закон значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности и удешевит строительство минимум на треть.

Между тем, представители общественности были обеспокоены тем, что в законе предусмотрено отстранение общественности от контроля за застройкой города.

В частности, закон ограничивает возможности местных общин и их представителей в лице советов влиять на процессы застройки.

Согласно действующему до сих пор законодательству местные советы имеют полномочия утверждать все градостроительные документы. Согласно же новому же закону местные советы лишаются права утверждать любые планы, кроме генерального, а общественные слушания теперь можно будет проводить только при принятии Генерального плана.