В бюджете достаточно средств для субсидий на ЖКУ - Хиврич

В правительстве заверяют, что в госбюджете текущего года достаточно средств для финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во ВР, во время Часа вопросов к правительству, заявил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По словам Ю.ХИВРИЧА, если в прошлом году на это время субсидии получали 850 тыс. семей, то в этом году – 1 млн. 400 тыс. По его словам, в бюджете в этом году полностью предусмотрены средства для выплаты таких субсидий. Если в прошлом году выделялось 6 млрд., то в этом году, по словам Ю.ХИВРИЧА, 9 млрд. «По нашим расчетам, этих средств достаточно для финансирования субсидий», - сказал он.