Кабмин создаст Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ готовит проект указа Президента о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

Он отметил, что соответствующее поручение было дано премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Ю.ХИВРИЧ также сказал, что министерством были проанализированы все тарифы по всем регионам и выяснилось, что тарифы отличаются в тех регионах, где была начата работа по переводу на индивидуальное отопление, но не завершена. В частности, это Закарпатская область, Луганская.

«Этот вопрос мы будем доводить до конца. А остальные тарифы сегодня отличаются на 15-17% друг от друга по регионам», - сказал он.