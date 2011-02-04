Кабмин готов к созданию Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг – Азаров

Кабинет Министров Украины уже решил все организационные вопросы, касающиеся создания Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг (НКРКУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он отметил, что также решен кадровый вопрос и во вновь созданной комиссии будут работать специалисты из Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).

«Та часть специалистов, которые в НКРЭ занималась жилищно-коммунальными тарифами, перейдет во вновь созданную комиссию и будет работать. В организационном плане вопросов никаких нет», – сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что уже определен руководитель создаваемой комиссии, однако не назвал его фамилию, отметив лишь, что этот человек является профессионалом в данной отрасли.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. глава Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Сергей ТИТЕНКО спрогнозировал, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг (НКРКУ) будет создана до апреля текущего года.

Напомним, согласно закону о НКРКУ, данная комиссия должна была начать функционирование уже с 1 января текущего года. Однако на уровне руководства НКРЭ выдвигалась инициатива о передаче функций и полномочий еще не созданной комиссии самой НКРЭ, что предполагало соответствующее расширение штата электроэнергетического регулятора.

Справка УНИАН. 9 июля 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Законом предусмотрено, что НКРКУ, создание которой планируется завершить до 1 января 2011 года, будет регулировать тарифообразование в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.