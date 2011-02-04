Кличко обжаловал в суде повышение тарифов на тепло, электроэнергию и воду

Лидер партии «УДАР» и председатель фракции своего имени в Киевсовете Виталий КЛИЧКО обжаловал в Окружном административном суде г. Киева постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины о повышении тарифов на электроэнергию, тепловую энергию и водоснабжение в столице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Блока Кличко, переданном УНИАН.

По информации юристов Блока Кличко, судебные заседания по делам о законности тарифов запланированы на 16 и 21 февраля с.г.

Также в блоке информируют, что в Шевченковский районный суд г. Киева юристами было подано дополнение к предыдущему иску, которым обжалованы «тарифные распоряжения» КГГА от 25 и 27 января 2011 г. Благодаря этим документам были изменены тарифы на обслуживание домов и придомовых территорий, централизованное отопление и снабжение горячей воды, а также установлены тарифы на холодное водоснабжение.

“Столичная власть фактически скрывала увеличение тарифов на воду. Такая «приятная» для киевлян новость была зафиксирована в распоряжении с другим названием – «Об установлении тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения и тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые предоставляются Киевским квартирно-эксплуатационным управлениям Министерства обороны Украины», - отмечают эксперты Блока Кличко.

Как говорится в сообщении политсилы, в целом же основаниями для обжалования новых тарифов стали грубые нарушения норм действующего законодательства во время принятия постановлений НКРЭ и распоряжений КГГА.