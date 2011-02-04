Правительство приняло решение о поэтапном изменении коммунальных тарифов в 2011 году

Правительство приняло решение о поэтапном изменении коммунальных тарифов в течение 2011 года, в зависимости от ситуации на рынке коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда Атанасиосом АРВАНИТИСОМ.

Как сообщал УНИАН, согласно программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, тарифы на газ для населения с 1 апреля 2011 года должны быть повторно повышены на 50% (первое повышение цены на газ для населения и предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, в соответствии с требованием МВФ произошло в июле 2010 г.)

С 1 по 11 февраля в Украине работает миссия МВФ для очередного пересмотра условий программы сотрудничества.

В правительстве Украины надеются избежать необходимости повышения на 50% тарифов на газ с 1 апреля. В частности, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ высказал надежду, что в результате переговоров с Международным валютным фондом удастся избежать необходимости повышения цены на газ для населения на 50% с 1 апреля текущего года.

13 июля 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.