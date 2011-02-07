Строительство возле метро «Театральная» должно быть остановлено до 9 февраля - Попов

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заявляет, что скандальное строительство возле станции метро «Театральная» должно быть остановлено до ближайшей среды, 9 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня во время аппаратного совещания с заместителями председателя КГГА, руководителями структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы.

“Что касается улицы Богдана Хмельницкого – строительства возле метро «Театральная» - оно должно быть прекращено или сегодня, или завтра. Там завершают работы, как мне владельцы сообщили, по консервирования этого объекта. Их аргументы: если сейчас остановить, то можем затопить метро”, - заметил А.ПОПОВ.

Он обратился к профильным подразделениям КГГА с требованием проверить, насколько отвечает действительности заявление застройщика и насколько остановка строительства может привести к аварии.

“И, максимум, к среде мы должны этот объект остановить, доработать юридическую сторону и двигаться дальше”, - сказал руководитель КГГА.

А.ПОПОВ также сообщил, что на прошлой неделе в горгосадминистрации были доработаны предложения, в том числе председателей РГА, относительно скандальных объектов строительства.

“У нас подготовлен перечень. Управление юридическое и архитектуры часть этих вопросов проделало, а часть дополнительных надо еще доработать. Поэтому, максимум, к четвергу свои выводы относительно законности начала строительства или выданных документов на выделение земельных участков рассмотреть и по каждому из этих проблемных участков предоставить информацию и предложения вашего виденья относительно законной остановки или ликвидации на этом участке”, - обратился А.ПОПОВ к профильным управлениям КГГА.