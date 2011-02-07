Депутаты предлагают освободить застройщиков от уплаты стоимости сноса зеленых насаждений в Киеве

Народные депутаты Григорий СМИТЮХ, Виктор КОРЖ (Партия регионов) и Сергей ТЕРЕЩУК (Блок Литвина) предлагают освободить застройщиков от уплаты возобновляемой стоимости сноса зеленых насаждений при строительстве объектов социокультурной инфраструктуры.

Об этом говорится в законопроекте №8075 «О внесении изменений в Закон «О моратории на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева» (об уплате возобновляемой стоимости сноса зеленых насаждений), внесенном в Верховную Раду 4 февраля т.г.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте парламента, постановлением Кабмина №1045 от 1 августа 2006 года введен выборочный подход к строительным работам и объектам, который предусматривает предоставление льгот отдельным видам строительства, в частности, освобождение от уплаты возобновляемой стоимости зеленых насаждений в случае проведения работ по реконструкции НСК «Олимпийский», выполнения работ по строительству пожарных депо, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения Евро-2012, строительства культовых объектов.

При этом ст. 3 Закона «О моратории на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева» предусматривает выборочное удаление отдельных зеленых насаждений в случае отчуждения земельного участка по мотивам общественной необходимости и для общественных нужд, строительства объектов Евро-2012, строительства объектов социальной и культурной сферы (больниц, школ, детских садов, музеев, художественных галерей, библиотек), сноса аварийных деревьев или ликвидации последствий стихийного бедствия, аварийной и чрезвычайной ситуации.

Авторы законопроекта отмечают, что зеленые насаждения, которые сносятся при строительстве таких объектов, как правило, всегда восстанавливаются силами застройщиков при завершении их обустройства и ввода в эксплуатацию, поэтому предлагают освободить застройщиков от уплаты возобновляемой стоимости сноса зеленых насаждений при строительстве социокультурных объектов.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010 года Верховная Рада Украины установила мораторий на удаление зеленых насаждений на отдельных объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева.

Законом вводится мораторий сроком на 5 лет на удаление зеленых насаждений на таких объектах благоустройства зеленого хозяйства Киева: в скверах, ботанических садах, в парках, лесопарках, рекреационных зонах, лесах Киева; в урочищах с крутыми склонами; зеленых насаждений придомовых территорий; на берегозащитных участках и в водоохранных зонах; на островах реки Днепр в пределах территории Киева.