Власть Киева обещает за три года построить жилье всем обманутым в афере “Элита-Центр”

В Киевской городской госадминистрации планируют, что за три ближайших года смогут построить жилье для всех обманутых вкладчиков “Элита-Центр”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ.

“По «Элита-Центр» у нас программа, которая уже реализуется. Мы начали давать жилье для тех людей, которые пострадали в этом проекте. По моим расчетам, это приблизительно 1 млрд. грн., которые нужно найти городу для того, чтобы обеспечить 1 тыс. 100 человек, которые обмануты”, - отметил он.

К этому А.ПОПОВ добавил: “За 3 года мы планируем отдать соответствующее количество жилья”.

Он напомнил, что жилье для пострадавших строит “Киевгорстрой”, а заселяются в новые квартиры люди, которых в списках подают в КГГА организации, представляющие интересы обманутых пайщиков.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центра», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. дол.