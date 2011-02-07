Стоимость строительно-монтажных работ в 2010 году выросла на 15,8%

В январе-декабре 2010 года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 года стоимость строительно-монтажных работ выросла на 1,3% по сравнению с ноябрем 2010 года и на 18,9% – по сравнению с декабрем 2009 года.

В Госкомстате отметили, что за январь-декабрь т.г. стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, по строительству нежилых зданий – на 15%, по строительству транспортных сооружений – на 19,3%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 19,6%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 17,9%, по строительству других инженерных сооружений – на 13%.

Справка УНИАН. В 2009 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 11,3% по сравнению с 2008 годом. В 2008 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 35,3% по сравнению с 2007 годом.