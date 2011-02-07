Депутаты предлагают освободить часть граждан от уплаты пени за несвоевременную оплату ЖКУ

Депутаты Верховной Рады Юрий СЕРБИН и Николай ПОТАПЧУК (БЮТ) предлагают освободить отдельные категории граждан от уплаты пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в законопроекте №8071 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об освобождении отдельных категорий граждан от пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги и обеспечение увеличения заработной платы работникам исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг», внесенном в ВР 4 февраля 2011 года.

Согласно документу, размещенному на сайте парламента, от начисления и взимания пени за несвоевременную оплату ЖКУ предлагается освободить граждан Украины, перед которыми существует задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, другой денежной выплаты, доход которых не превышает прожиточного минимума на одного человека в месяц.

При этом авторы законопроекта предлагают установить, что в расходы на предоставление/производство ЖКУ субъектами естественных монополий не могут включаться: суммы безнадежной дебиторской задолженности и отчисления в резерв сомнительных долгов; суммы неустойки (штраф, пеня); суммы средств или стоимость товаров, добровольно передающихся другим юридическим и физическим лицам, в т.ч. в виде финансовой или материальной помощи, благотворительной, спонсорской и шефской помощи; суммы потерь от порчи и повреждения ценностей; себестоимость реализованных производственных запасов; расходы на содержание объектов социально-культурного назначения.

Документом предусматривается, что в случае осуществления исполнителями/производителями ЖКУ мер по энергосбережению, которые привели к экономии энергоносителей при производстве услуг, уменьшению потребления топливно-энергетических и водных ресурсов, к уменьшению потерь при их транспортировке и поставке, органы местного самоуправления оставляют на 3 года тарифы на уровне, установленном до осуществления указанных мер.

Если на протяжении такого периода увеличиваются расходы на производство ЖКУ, то, соответственно, корректируется уровень тарифов Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг.

При этом 50% полученной вследствие таких мер дополнительной прибыли исполнителей/производителей жилищно-коммунальных услуг направляется в фонд заработной платы этих исполнителей/производителей при условии качественного предоставления ЖКУ, что подтверждается органом местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года Верховная Рада изменила статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного Закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года».

22 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».