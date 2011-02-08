Уровень капиталовложений в недвижимость Киева вырос на 1,5%

Уровень капиталовложений в недвижимость Киева в январе вырос на 1,5%, по сравнению с январем 2010 года, – до 21,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Благовест».

«Поскольку январь традиционно является месяцем невысокой деловой активности, его показатели некорректно сравнивать с результатами декабря. Декабрь-2010 был наивысшей точкой прошедшего года. Уровень капиталовложений в недвижимость в декабре составил 65,7 млн. долл. при 903 проведенных в течение месяца сделках. В декабре реализовалась большая часть отложенного в течение года спроса; были завершены сделки, оформление пакета документов по которым было растянуто на 1,5-2 месяца вследствие изменения бюрократических процедур», - отметила генеральный директор АК «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

По данным агентства, наибольшее количество сделок в январе 2011 года состоялось в сегменте до 100 тыс. долл. – 69% от общего количества операций. Данный сегмент представлен преимущественно однокомнатными квартирами площадью 22-60 кв.м и расположены практически во всех районах Киева, кроме центра. Двухкомнатные квартиры данной ценовой категории имеют метраж 43-76 кв. м и расположены на Борщаговке, Позняках, Виноградаре, Соломенке, Печерске (хрущевский фонд), Оболони, Соцгороде. Трехкомнатные квартиры площадью 54-80 кв. м находятся преимущественно на Троещине, а также Чоколовке, Позняках, Соцгороде, Теремках, Оболони. Самым дорогим объектом, проданным в этой ценовой категории в январе, была однокомнатная квартира в новом доме по ул. Гетьмана стоимостью 99 500 долл.

Ценовая категория 100-200 тыс. долл. в январе составила 27,5% от общего числа сделок. Этот сегмент был представлен в большей степени двух- и трехкомнатными квартирами. Двухкомнатные квартиры площадью 52-92 кв. м расположены на Осокорках, Шулявке, Чоколовке, Печерске и в Шевченковском р-не. Трехкомнатные квартиры метражом 60-120 кв.м находятся на Оболони, Позняках, Соломенке, Татарке, в Печерском и Святошинском районах.

В ценовом диапазоне 200-300 тыс. долл. заключено 3,5% сделок. Здесь доминируют трехомнатные квартиры площадью от 90 до 112 кв. м на Липках и Оболонских Липках. Также представлены двухкомнатные квартиры 70-85 кв. м в центре столицы (Печерский и Шевченковский районы), а также четырехкомнатные апартаменты. В январе 2011 в данной категории были представлены крупные земельные участки в Киево-Святошинском и Одесском направлениях.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» было основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.