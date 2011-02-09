Стоимость эконом-жилья на первичном рынке Харькова выросла на 1,3%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в январе т.г. выросла на 1,3% по сравнению с декабрем 2010 г. - до 5585 грн./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Авантаж».

Согласно сообщению, в январе средняя стоимость жилья бизнес-класса выросла на 1,3% - до 8897 грн. за кв. м, а стоимость жилья премиум-класса снизилась на 0,1% - до 13608 грн. за кв. м.

По мнению специалистов службы маркетинга корпорации «Авантаж», снижение цены на жилье премиум-класса связано с колебанием курса валют, а подорожание жилья бизнес- и эконом-класса вызвано сменой ценовой политики компаний-лидеров рынка.

По данным компании, к выводу на рынок первичной жилой недвижимости Харькова в январе 2011 года заявлен один новый объект - жилой комплекс бизнес-класса. Начало реализации проекта запланировано на март этого года.

Справка УНИАН. Инвестиционно-строительная корпорация «Авантаж» осуществляет деятельность в четырех направлениях: девелопмент, строительство, инвестиционная деятельность и корпоративное управление предприятиями.