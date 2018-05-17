БЛИЗНЮКовский рецепт экономии: пенсионерам "урежут" квадратные метры?

Оплата коммунальных услуг, как выяснилось, - беда не только населения, но и власти. Причем из этой беды она активно ищет выход. Повышение тарифов, а это было и остается одним из условий выделения займа Международным валютным фондом – довести цену на газ и ЖКУ до экономически обоснованной, отразилось не только на кошельках украинцев, но и на государственной казне, которую уже который год пытаются латать, да все никак не выходит. Бюджет Украины, который МВФ настойчиво рекомендует экономить, продолжает скудеть, распыляясь на соцвыплаты – дотации, субсидии, материальную помощь. А как иначе – выжить в таких ценовых условиях большинству украинцев не под силу. Получается замкнутый круг – повышаем оплату и тут же ее компенсируем, смысл этих операций прост – повышаем в разы, выделяем – на 10 гривень больше. Разве не экономия? Но все равно маловато – решили некоторые, приближенные к «трону». К примеру, председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк считает, что государство должно переселить одиноких пенсионеров из больших квартир в «малогабаритное жилье». Так он прокомментировал «инициативу» коммунальных служб региона - пенсионеры отдают государству свои «многогабаритные» квартиры, взамен получают жилье с меньшей площадью.

А.Близнюк уверен, что таким образом государство будет стимулировать граждан сокращать свои расходы на оплату коммунальных платежей. «Вот живет женщина одна в трехкомнатной квартире, она имеет льготы. Вы не забывайте, что кроме субсидий, есть еще льготы… И до тех пор, пока ей будет выгодно ни за что не платить и жить в трехкомнатной квартире, она там будет жить. А как только она почувствует, что ей нужно платить за трехкомнатную определенную сумму, а за однокомнатную - в три раза меньше, она поймет, что лучше ей не занимать деньги или на кого-то обижаться. Тогда появятся стимулы для таких людей. А пока есть стимул только один: живи, а государство за тебя заплатит», - заявил губернатор.

Его идея – нужно создать государственную систему обмена жилья: «государство должно подготовить соответствующие малогабаритные (квартиры), где люди смогут общаться, иметь прачечную, парикмахерскую и прочие услуги. Это большая работа».

То есть, упечь стариков во что-то наподобие дома престарелых, правда, с парикмахерской… При этом получить в оборот не наподобие, а действительно нормальное жилье. Вот о нем, вернее о его оплате, стоит поговорить…

Впрочем, кажется, власть как-то зациклилась на попытках экономить за счет пенсионеров, льготников и т.п. Почему бы не разобраться с теми, кто обязан(!) платить сполна, но не платит? Например, планируется ли применить подобную систему добровольно-принудительного "изъятия" неоплачиваемых квадратных метров в отношении миллионеров-миллиардеров, которые месяцами ходят в должниках, "забывая" оплачивать накопившуюся у них бесконечную жилплощадь... В СМИ даже проскользнуло, что дескать не могут они упомнить все свои квартирки, вот и не поспевают с квитанциями разбираться. Можно только попытаться представить себе картинку из будущего: бизнесмена-миллионера "просят" регулярно оплачивать его единственную ...надцатикомнатную квартиру, в которой он проживает, а остальные 5-6 квартир, этаких "сберкнижек по- постсоветски", освободить - не платишь, так чего ж тогда... Или предлагают ему переселиться в VIP-общагу, а имеющиеся площади отдать в пользу Родины... (А что? Обсуждали же лет пять назад возможность строительства общежития для депутатов Верховной Рады, дабы сэкономить госресурсы на выделении бесплатного жилья народным избранникам. Хотя, идея заглохла, не успев оформиться в нечто реальное...

Может власть не в курсе, но...

Для начала разберемся с «участием» государства при оплате коммунальных услуг, которые, кстати, по его же вине стали нам не по карману. Для однокомнатной квартиры субсидия назначается на всю площадь, независимо от общего количества метров. А вот на двухкомнатные и больше субсидия рассчитывается следующим образом: 21 кв.м на каждого зарегистрированного в квартире, и вдобавок 10,5 кв.м на всю семью.

Что касается упомянутых А.Близнюком «искателей выгоды», то, как пояснили в одном из столичных ЖЭКов, одинокому пенсионеру, проживающему в двухкомнатной квартире площадью, к примеру, 56 кв. метров, рассчитывают субсидию, исходя из нормы 21 квадратный метр, а вот 10,5 кв.м, положенные на семью, учитываться при выделении дотации не будут. То есть, «помощь» полагается только на 21 квадратный метр, все остальное погашается полностью. И еще - для тех, кто содержит квартиру в одиночку, субсидия положена тогда, когда расходы на коммунальные услуги превышают 15% дохода.

Может, г-н Близнюк не знал таких подробностей, или так велика его опека государственных средств?

Так вот, по данным Госкомстата, в 2010 году за субсидиями обратились 2 млн. 256,9 тыс. семей (на 61,9% больше, чем в 2009 г. Правда, это говорит больше о снижении уровня жизни украинцев, чем о росте заботы со стороны государства – авт.). Эти чуть более 2 млн. семей составляют все лишь 8,2% их общего количества в Украине.

Хочется напомнить донецкому губернатору о зарплатных долгах, которые следовало бы погасить государству, прежде чем повышать тарифы и вводить пеню. По данным Госкомстата, задолженность населения по оплате ЖКУ на 1 января составила 11,7 млрд. грн., а долг по зарплате - 1,218 млрд. грн. Но в профсоюзах считают эту цифру заниженной почти втрое, с учетом «серых» выплат.

Есть еще один аспект вопроса – игнорирование квартлаты. По иному и не назовешь поведение наших толстосумов. В конце прошлого года, будучи министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Юрий Хиврич (ныне первый замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ) заявил, что основная доля неплательщиков - не пенсионеры, «они у нас самые дисциплинированные», не платят состоятельные люди. И это проблема всеукраинского масштаба. К примеру, в Одессе власть заявляла, что главными должниками за коммуналку являются владельцы рынков и супермаркетов, а также депутаты местного масштаба. Бороться с этим явлением не помогло и обнародование «черных» списков. Попавшим в них, четно говоря, все претензии «до Филимона Купера», с их ли кошельками не найти лазейки в законе, чтобы продолжать вести такой привычно розовый способ жизни…

***Жилищный кодекс (ст. 109-117) не предусматривает возможности выселения из-за коммунальных долгов из жилья любой формы собственности! Этот факт вполне может использоваться должником в судебной защите. Эффективными мерами многие юристы считают наложение ареста на имущество и обращение взыскания на заработок. Также остается возможность «разбить» долг до 60 месяцев, ссылаясь на закон «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергии».

Льготы и дотации по-украински

Но, по словам А.Близнюка, существует еще одна проблема – «кроме субсидий, есть еще льготы»… Немного о них. Как заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, в 2011 году на выплату социальной помощи украинцам не хватает 160 млрд. грн. «Сегодня в стране работает 156 разных льгот, выплат, доплат, социальной помощи и т.д. На этот год для того, чтобы профинансировать эти виды социальной поддержки, нам не хватает 160 млрд. грн.», - сказал он, отметив, что Кабмин готов на «честный разговор» - «если мы имеем возможность - мы будем условно платить не 30%, а 20%».

Но это «условно» реализуется не первый год. Создавшееся положение дел спровоцировало массовые иски украинцев в суды: в частности, по итогам 2009 года было зафиксировано более 1 млн. обращений - 800 тыс. исков, которые касаются Пенсионного фонда, и более 200 тыс. в отношении подразделений социальной защиты Минсоцполитики (но к этой цифре можно добавить иски в Европейский суд по правам человека, только от “чернобыльцев” там их насчитывается около 2 тысяч).

О чем это говорит - о том, что льготы будут урезать, в т.ч. и субсидии. Сделать это фактически невозможно, но можно спровоцировать отказ пользователей…

Начнем с многочисленных условий получения субсидий. Для большинства граждан их выполнение практически невозможно.

Субсидия не назначается, если:

- у семьи есть еще одна или несколько квартир. Дачи и садовые домики не учитываются, а частный дом – тоже причина для отказа в субсидии, поскольку в нем можно постоянно проживать (даже ели он построен в доперестроечный период);

- семья приобрела эту квартиру не больше года назад;

- семья сдает в аренду эту квартиру, или любое другое жилье, которое принадлежит кому-либо, кто прописан в квартире;

- у семьи больше одной машины (даже если они куплены при царе Горохе);

- в течение года перед обращением за субсидией кто-либо из тех, кто прописан в квартире, купил себе другую квартиру/дом, земельный участок, автомобиль, или же потратил на обучение, ремонт или строительство сумму, более чем в 10 раз превышающую прожиточный минимум (9630 грн. с 1 января 2011 года), (если даже вы собирали эти деньги годами, чтобы, к примеру оплатить учебу ребенка, то все равно останетесь без субсидии!);

- кто-то из членов семьи получает зарплату, не заявленную в декларации о доходах, что может выяснить социальный инспектор во время выборочного исследования условий жизни семьи.

Что касается последнего пункта, то многие уже пожалели, что обратились за субсидией. Например, вот что мне рассказала соседка. «Пришла к нам инспектор и стала «раздевать» - откуда у вас компьютер и почему дочь не работает? Говорю, мол, студентка, а учебу оплатил мой брат, да и компьютер подарил тоже он. Нам, объясняю, субсидия точно полагается. Я – уборщица с минимальной зарплатой, а дочь – в институте учится. И тут проговорилась, что иногда она подрабатывает, заменяя мою напарницу. Дескать, вот так и выживаем. Инспектор была в ярости. Ах, укрываете доходы, да вам еще штраф припаяю вместо субсидии. Теперь сидим и трясемся, чтобы в контору не написали, а то на улице окажемся…»

И зря А.Близнюк говорил только о квартирах, есть еще возможность получить «отказную» от дома. Это может быть дача, двухэтажная, построенная еще до перестройки, в разгар социализма. На ее содержание денег у стариков нет, а молодые имеют свои дачи, или тоже не вытягивают финансово. А субсидии с такой частной собственностью не дают. Продавать, конечно, жалко – несколько десятков лет подымали семейное гнездышко, но очевидно придется, чтобы не потерять право на «помощь» и избежать проблем с оплатой лишних метров… Кстати, на рынке недвижимости уже появилось немало таких предложений…

В заботе о стариках...

И еще несколько слов о «домах счастья», куда предлагает переселить А.Близнюк стариков. Киевсовет в конце 2008 года принял решение о создании в столице КП "Лучший дом" для проживания одиноких пенсионеров. Как тогда пояснил идею киевский мэр Леонид Черновецкий, в такой «санаторий» смогут переселиться одинокие пожилые люди, квартиры останутся в их собственности, но городская власть получит право сдавать такую квартиру в аренду за 500 долл., а "за 100 долларов бабушка будет есть икру, ананасы, бананы… и получать хорошее медицинское обслуживание".

Потом поползли слухи, что квартиры у стариков отбирают. И видимо небеспочвенные. В декабре 2010 года Киевсовет ликвидировал коммунальное предприятие. Аргумент - затея получилась убыточной. По официальным данным, за время своего существования КП получило почти 540 тыс.грн, из них на содержание жильцов перечислено было 315 тыс.грн. Остальные средства потрачены на выплату зарплаты сотрудникам предприятия.

По словам замглавы КГГА Леонида Новохатько, «большая часть денег уходила в КП, а примерно по 2 тыс. грн. за каждого старика КП должно было перечислять в бюджет города. Но за 1,5 года бюджет Киева получил прибыли всего 4,5 тысячи гривень». При этом он уверил, что проверка никаких нарушений в деятельности «Лучшего дома» пока не обнаружила. «Он арендовал помещения пансионата для ветеранов. Ничего туда не вложил. Поэтому их жильцы перезаключат договор с пансионатом и останутся тут жить. Платить будут, как минимум, на 2 тыс. грн. меньше», - пояснил чиновник. Правда, по факту передачи квартир в мэрии обещали разобраться…

Так и не известно, где и как живут «счастливчики» сейчас? Поэтому, дорогие мои старики, если вам предложат, как это сделал г-н Близнюк, райские условия в определенном учреждении, будьте бдительны. Ваша старость заслуживает большего уважения, чем прачечная... Пережив войны, «сладость» советских пятилеток, «веселые» денечки перестройки, «строительство» независимости, вы заслужили выбирать – общежитие или собственная квартира, оплачивать 21 кв.м или комфортно разместиться в 70 кв.м. По большому счету, нашим олигархам, которые не перестают соревноваться в мировых рейтингах миллиардеров, по карману оплатить вашу коммуналку, не прибегая к помощи обчищенного до нитки государства.

Нана Черная (УНИАН)