Общественность: Президент игнорирует наши требования в законе о градостроительной деятельности

Представители общественности заявляют об игнорировании Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ их требований в ветированном законе о регулировании градостроительной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции в Киеве.

Член совета общества охраны памятников истории и культуры Богдан КОЖУШКО отметил, что внесенные Президентом в тексте вето предложения к закону не учитывают те позиции, на которых настаивает общественность. Он напомнил, что действующее законодательство достаточно четко регулирует процедуру проведения общественных слушаний при принятии решений о строительстве новых объектов, и общественные организации призвали главу государства перенести соответствующий раздел в текст нового закона, однако это не было сделано.

Вместе с тем, по словам Б.КОЖУШКО, внесенные Президентом предложения сохранят общественные слушания только “на бумаге”, и никакой ответственности застройщиков за то, что они не прислушиваются к мнению людей или будут нарушать правила градостроения, в закон вносить не планируют. Он добавил, что предмет общественных слушаний максимально сужен и фактически они теряют свою функцию.

Как отметили эксперты, Президент также не выполнил их требования предусмотреть в законе обязательное проведение археологической и экологической экспертизы при планировании строительства новых объектов. Как заметил представитель инициативы “Сохраним старый Киев” Игорь ЛУЦЕНКО, вето Президента является номинальным, “декоративным”. “Никакие наши требования не были выполнены”, – заявил он.

В свою очередь, руководитель агентства журналистских расследований “Свідомо” Егор СОБОЛЕВ раскритиковал поручение Президента Кабинету министров относительно разработки отдельного законопроекта о персонификации ответственности за нарушение норм строительства. Он отметил, что в действительности Президент четко осознает, насколько маловероятным является принятие народными депутатами такого закона. Е.СОБОЛЕВ объяснил, что в каждой как провластной, так и оппозиционной фракции, есть лоббисты бизнесменов-застройщиков, которые не допустят принятия отдельного документа об ответственности за нарушение норм строительства.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. Верховная Рада приняла этот предложенный правительством закон 13 января 2011 года. В правительстве утверждают, что закон значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности и удешевит строительство, как минимум, на треть.

Между тем представители общественности обеспокоены тем, что в законе предусмотрено отстранение общественности от контроля над застройкой города.

В частности, закон ограничивает возможности местных общин и их представителей в лице советов влиять на процессы застройки. Согласно действующему законодательству, местные советы имеют полномочия утверждать все градостроительные документы. В соответствии же с новым законом, местные советы лишаются права утверждать любые планы, кроме Генерального, а общественные слушания теперь можно будет проводить только при принятии Генерального плана.