Украинские строители заинтересованы в проектах Израиля - Тихонов

Украина заинтересована в участии в развитии крупных инфраструктурных проектах в Израиле и на Западном берегу реки Иордан.

Об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА с министром туризма Израиля Стасом МЫСЕЖНИКОВЫМ, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В.ТИХОНОВ отметил, что Украина видит значительные перспективы в реализации совместных с Израилем проектов инвестиционного взаимодействия в космической и авиационной сферах, в сфере сельского хозяйства, машиностроения, защиты окружающей среды, а также в подготовке к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу “Евро-2012”.

“Украина заинтересована в привлечении израильского капитала в контексте проведения в нашей стране “Евро-2012”. Ми готовы организовать для групп израильских предпринимателей демонстрацию в Украине наиболее перспективных инвестиционных проектов. Кроме того, мы заинтересованы в привлечении израильского опыта и технологий в обеспечении безопасности массовых акций и мероприятий”, - сказал В.ТИХОНОВ.