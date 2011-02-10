Минрегионстрой предлагает уменьшить до 10 дней срок уведомления об изменении тарифов на ЖКУ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает уменьшить с 30 до 10 дней срок уведомления потребителей об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Об этом говорится в проекте закона, размещенном на сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является обеспечение безубыточной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для постепенного приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

Документом предусматривается упростить и сократить срок процедуры установления органами местного самоуправления тарифов на жилищно-коммунальные услуги путем уменьшения на 20 дней срока, на протяжении которого потребитель жилищно-коммунальных услуг уведомляется исполнителем/производителем об изменении стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также отнесения актов органов местного самоуправления, которыми устанавливаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, к таким, на которые не распространяется государственная регуляторная политика.

При этом законопроектом определяется, что порядок донесения до потребителей информации и учета предложений территориальных общин по изменению тарифов, их структуры, обоснования необходимости изменения тарифов, перечня жилищно-коммунальных услуг разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства.