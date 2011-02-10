Минрегионстрой предлагает установить 0,1% пеню за несвоевременную оплату ЖКУ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает установить пеню в размере 0,1% за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в проекте закона «О внесении изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» (об установлении ответственности за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальных услуг), размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, предлагается, что в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока осуществления платежа за жилищно-коммунальные услуги.

Планируется, что начисление пени будет осуществляться исполнителем/производителем в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Другие вопросы по начислению пени, которые не урегулированы этой статьей, решаются в соответствии с действующим законодательством.

Законопроект разработан во исполнение Закона «О внесении изменений в ст. 2 Закона «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

В пояснительной записке к документу отмечается, что на сегодняшний день на законодательном уровне не определен размер такой пени и условия ее начислення и взимания.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года Верховная Рада Украины внесла изменение в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги». В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного Закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года».

22 декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».