Госкомпания “Укрбуд” стала публичным акционерным обществом

Государственное акционерное общество “Строительная компания “Укрбуд” стало Государственным публичным акционерным обществом.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров (№38 от 9 февраля т.г.), размещенном на правительственном портале.

Документом предусматривается внести изменения в постановления, которыми слова “Государственное акционерное общество” заменяются на “Государственное публичное акционерное общество”, а “уставный фонд” – на “уставный капитал”.

Кабмин поручил корпорации “Укрбуд” для переведения акций документарной формы в бездокументарную форму обеспечить подачу Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информации о реквизитах эмитента, выпуске именных акций документарной формы относительно которых принято решение о переведении в бездокументарную форму, реквизитах депозитария и держателя ценных бумаг, а также о дате прекращения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Справка УНИАН. В корпорацию «Укрбуд» на договорных началах входит более 400 предприятий. При этом доля государственных предприятий в корпорации составляет 16% (39 предприятий, из которых 13 находятся на разных стадиях ликвидации, банкротства, передачи местным органам).