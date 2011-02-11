В Киеве в этом году ожидается ввод в эксплуатацию 292 тыс. торговых площадей

В Киеве в этом году ожидается ввод в эксплуатацию 5 торговых центров общей площадью 292 тыс. кв. м (арендной площадью 167,4 тыс. кв. м).

Об этом говорится в обзоре рынка торговой недвижимости Киева консалтинговой компании Knight Frank LLC Ukraine, переданном УНИАН.

Согласно обзору, заявленное количество планируемых к вводу ТЦ увеличит общее предложение торговых площадей Киева на 20%.

В частности, в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию второй очереди ТРЦ Dream Town (общей площадью 82 тыс. кв. м, арендной площадью 55 тыс. кв. м), ТОЦ «Европейский квартал» на Спортивной площади Town (общей площадью 125 тыс. кв. м, арендной площадью 55 тыс. кв.м), ТЦ Silver по ул. Срибнокильская (общей площадью 12,8 тыс. кв. м, арендной площадью 10,2 тыс. кв. м), ТЦ в МФК «Мега Сити» на Харьковском шоссе (общей площадью 25,4 тыс. кв. м, арендной площадью 13,7 тыс. кв. м) и ТРЦ «Мармелад» по ул. Индустриальной (общей площадью 46,8 тыс. кв. м, арендной площадью 33,5 тыс. кв. м).

По мнению экспертов, несмотря на то, что во многих из планируемых ТЦ уже заключены договоры с будущими арендаторами, новое предложение может увеличить показатель среднерыночной вакантности до 10-13%. По результатам 2011 года общий объем свободных площадей в киевских ТЦ может составить 115 тыс. кв. м.

По данным компании, в 2010 году в столице был введен в эксплуатацию торгово-развлекательный комплекс Sky Mall на пр. Ватутина общей площадью 65 тыс.

кв. м. По итогам прошлого года общая площадь торговых центров Киева составила 1 млн. 054,9 тыс. кв. м, арендная площадь - 684,9 тыс. кв. м. Вакантность торговых центров в 2010 году была на уровне 1-3%.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.