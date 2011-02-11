Аренда торговых площадей Киева в этом году может подорожать на 3-5%

Арендные ставки на торговые площади Киева в этом году могут вырасти в среднем на 3-5%.

Об этом говорится в обзоре рынка торговой недвижимости Киева консалтинговой компании Knight Frank LLC Ukraine, переданном УНИАН.

Эксперты компании поясняют изменение ставок тем, что в большинстве уже заключенных договоров предусмотрено поэтапное повышение ставки аренды в течение нескольких лет. В меньшей степени рост средних ставок будет связан с ротацией арендаторов в бутиковой зоне, считают в компании.

Специалисты компании отметили, что если в 2011 году сохранится значительный дефицит профессиональных торговых площадей и будет наблюдаться постепенный рост покупательской способности населения, то в 2012-2013 годах можно ожидать возвращение на рынок иностранных девелоперов и возобновление или запуск новых торговых проектов.

По данным компании, в 2010 году в крупных торговых центрах базовые ставки аренды для операторов торговой галереи выросли на 15-50% по сравнению с 2009 годом – до 480-2400 долл./кв. м. в год.

При этом в течение прошлого года серьезных изменений в коммерческих условиях для якорных арендаторов не наблюдалось. Арендные ставки выросли на 10-15% только в первом квартале 2010 года, далее средний показатель арендной ставки для этой категории арендаторов оставался примерно на одном и том же уровне. Арендные ставки для якорных арендаторов в 2010 году составили 84-300 долл./кв. м/год.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.