Капиталовложения в элитное жилье Киева составили 4,78 млн. долл.

Объем капиталовложений в элитную недвижимость Киева (стоимостью от 300 тыс. долл.) в январе текущего года составил 4,78 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

Согласно сообщению, в январе т.г. доля элитного сегмента в общем количестве сделок составила 5,5%.

По словам генерального директора АН Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, в январе в элитном сегменте значительная часть сделок купли-продажи была заключена на трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 80 кв. м, расположенные на Липках, а также в центральной части Печерского, Шевченковского и Голосеевского районов. Стоимость самого дорогого объекта, проданного в данной категории в январе, не превышала 600 тыс. долл.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 года. На сегодняшний день функционирует 6 филиалов компании. В АН Park Lane работает 520 риелторов.