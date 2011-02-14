Замена ЖЭКов управляющими компаниями может привести к нарушениям прав жителей - эксперт

Замена коммунальных ЖЭКов частными управляющими компаниями может привести к нарушениям жилищных прав жителей квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал заместитель председателя ВОО «Союз владельцев жилья Украины» Михаил БЕРЕЗОВЧУК.

Он считает, что мы можем столкнуться с тем, что случилось в России, где административным путем коммунальные ЖЭКи заменены на частные управляющие компании, которые массово нарушают жилищные права владельцев квартир.

«Если коммунальный ЖЭК не заинтересован в получении прибыли (потому что прибыль идет в районный бюджет) и поэтому очень мягко относится к жильцам, которых он обслуживает, управляющая компания – это прибыльное предприятие, и ее доходы – это наши расходы. Поэтому есть очень большая опасность, что если в доме не будет создано ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов), то отдельно взятый жилец не сможет доказать свои права в этой управляющей компании, потому что у него просто не хватит компетенции», - пояснил он.

М.БЕРЕЗОВЧУК рассказал о еще одной проблеме, с которой сегодня сталкиваются ОСМД.

«Фирма-застройщик построила дом, сдала его в эксплуатацию и передала его на баланс управляющей компании, которая является дочерним предприятием застройщика. Эта управляющая компания поднимает стоимость обслуживания до 5-7 грн,. в то время как средняя стоимость по Киеву составляет 2-3 грн.», - сказал он.

В свою очередь эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Татьяна БОЙКО рекомендует жильцам, которых не устраивает обслуживание управляющих компаний, создать в своем доме ОСМД и выбрать другую управляющую компанию или перезаключить договор с коммунальным ЖЭКом.