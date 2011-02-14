Азаров: запрет на строительство вокруг «Софии Киевской» продолжит действовать

Запрет на строительство вокруг «Софии Киевской» продолжит действовать и после перехода этого комплекса в управление Министерства культуры и туризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Конечно, будет (действовать запрет – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Министерство культуры и туризма в состоянии обеспечить необходимую заботу этому памятнику.

«Никому, конечно, в голову не придет сделать что-то, что нанесет ущерб этому памятнику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в Министерстве культуры достаточно специалистов для того, чтобы решить вопрос по реставрации и сохранению этого памятника.

«Вы что думаете, что в Министерстве строительства и регионального развития таких специалистов больше? Мне, кажется, вы ошибаетесь. В Министерстве культуры таких специалистов больше, они более квалифицированы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что сегодня подписал распоряжение о передаче «Софии Киевской» в управление Министерства культуры и поручил министру культуры и туризма Михаилу КУЛИНЯКУ провести встречу с коллективом и решить спорные вопросы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины решил передать комплекс исторических сооружений "София Киевская", который является частью Национального историко-архитектурного заповедника "Киево-Печерская Лавра", в сферу управления Министерства культуры.

Министерству финансов поручено передать Минкультуры соответствующие бюджетные назначения на содержание и развитие "Софии Киевской".

До этого один из самых выдающихся памятников эпохи Киевской Руси, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находился в сфере управления Министерства региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.