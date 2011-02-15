«Киевгорстрой» объявит результаты аудита на следующей неделе - Голица

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» объявит результаты аудита на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА.

По его словам, в этот четверг в КГГА компания Grant Thornton Ukraine должна была проинформировать об итогах аудита.

«Сегодня мне сообщили, что это совещание, рабочая встреча, переносится на следующую неделю», - сказал президент компании.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2010 года компания Grant Thornton Ukraine завершила проведение аудита акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

Поручение по проведению аудита ХК «Киевгорстрой» дал первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ после проведения внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 5 октября 2010 года.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).