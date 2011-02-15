Янукович поручил улучшить госрегулирование коммунальных услуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Национальной комиссии регулирования энергетики Украины Сергею ТИТЕНКО принять меры для улучшения государственного регулирования на рынке коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, поручение касается сферы тарифообразования услуг по теплоснабжению, централизованному водоснабжению и водоотводу.

Согласно документу, профильные центральные и местные органы исполнительной власти должны проанализировать текущую ситуацию с формированием тарифов на коммунальные услуги. На основе этого анализа будут разработаны четкие механизмы формирования тарифов.

Поручением предусматривается, что данные механизмы должны обеспечить экономическую обоснованность тарифов. Также при их формировании обязательно будут учитываться региональные особенности предоставления коммунальных услуг. Для предприятий, которые производят эти услуги, будет определена предельная рентабельность.

Кроме того, правительство должно ускорить начало работы государственного органа по регулированию рынка коммунальных услуг для установления единых подходов к определению тарифов.

”Выполнение поручения Президента, с одной стороны, даст возможность ускорить переход к экономически обоснованным тарифам на рынке коммунальных услуг, а с другой - будет способствовать снижению социального напряжения”, - отмечают в Администрации Президента.