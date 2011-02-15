«Киевгорстрой» завершил строительство дома для пострадавших от «Элита-Центр»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в январе 2011 года завершила строительство жилого дома по проспекту Правды, 5 в Киеве, часть квартир в котором планируется передать пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА.

«Все работы по дому по пр. Правды, 5 завершены… Холдинговая компания практически все вопросы по вводу дома в эксплуатацию согласовала, мы передали все документы в Киевское инвестиционное агентство, и они обязаны поехать подписать, поставить печать, поехать в городское отделение и получить сертификат», - сказал он.

По словам президента компании, поскольку заказчиком строительства дома выступает Киевское инвестиционное агентство, оформление документации о вводе в эксплуатацию относится к компетенции агентства.

Как сообщал УНИАН, «Киевгорстрой» намерен в январе-феврале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Правды, 5 для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Строительство жилого дома началось в первом квартале 2009 года. Ранее «Киевгорстрой» планировал ввести в эксплуатацию этот дом до конца 2010 года.

В августе 2009 года «Киевгорстрой» передал коммунальному предприятию «Киевское инвестиционное агентство» 31 квартиру общей площадью 2 тыс. 376 кв. м на земельном участке по проспекту Правды, 5 для обеспечения жильем пострадавших граждан от деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр». Из них 5 однокомнатных квартир площадью 41 кв. м, 15 двухкомнатных квартир площадью 62-73 кв. м, 11 трехкомнатных квартир площадью 90-93 кв. м.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2010 году ХК «Киевгорстрой» ввела в эксплуатацию 210,5 тыс. кв. м жилья в Украине, из них 205,1 тыс. кв. м – в Киеве и 5,4 тыс. кв. м – в регионах (в Севастополе).