В Украине в 2010 году ввод в эксплуатацию жилья вырос на 46%

В Украине в январе-декабре 2010 года введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, 46,7% общего объема жилья введено в эксплуатацию в соответствии с Временным порядком принятия в эксплуатацию завершенным строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. В 13 регионах доля такого жилья составила свыше 50%, в Житомирской и Херсонской областях – 78,1% и 72,8% соответственно.

По данным Госкомстата, преобладающая доля жилья (67,1% общего объема, или 6 млн. 266,8 тыс. кв. м) введена в эксплуатацию в одноквартирных домах. В домах с двумя и более квартирами введено соответственно 32,7%, или 3 млн. 050,4 тыс. кв. м, в общежитиях – 0,2% общего объема (22,1 тыс. кв. м общей площади).

Объемы введенного жилья в одноквартирных домах выросли в 2,7 раза, в общежитиях – на 8%, при этом в домах с двумя и больше квартирами – снизились на 24%.

При этом в 2010 году объемы введенного жилья в городских поселениях по сравнению с 2009 годом выросли на 22,1%, в сельской местности – в 2,5 раза. Удельный вес введенного в сельской местности жилья вырос до 32,5% против 19,3% в 2009 году.

В Госкомстате отметили, что за год объемы жилищного строительства выросли во всех регионах страны, кроме Харьковской области.

В Киевской области и Киеве введено 23,5% общего объема жилья, еще 25,9% – во Львовской, Одесской, Ивано-Франковской областях и Крыму.

За счет средств государственного бюджета в 2010 году построено 32,3 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 30% к 2009 году. Доля жилья, построенного за счет этих средств, составила 0,3% общегосударственного объема (за 2009 г. – 1,7%).

В январе-декабре 2010 года введено в эксплуатацию 76,8 тыс. квартир (в 2009 г. – 65,5 тыс.), из них в городских поселениях – 56,9 тыс., в сельской местности – 19,9 тыс. квартир.

Средний размер квартиры, введенной в эксплуатацию в 2010 году, составил 118,9 кв. м общей площади, при этом в сельской местности – 150,8 кв. м, в городских поселениях – 107,7 кв. м. Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (25% от общего количества), трехкомнатные (24,4%) и однокомнатные (22,4%) квартиры.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.