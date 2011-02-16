Власть Кировограда признала, что местный водоканал находится на грани банкротства

Коммунальное предприятие «Кировоградское водопроводно-канализационное хозяйство» находится на грани банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель городского председателя Кировограда по вопросам ЖКГ Виктор АНДРЕЕВ.

По его словам, от банкротства предприятие не спасет даже повышение тарифов (тариф 6,47 грн. за кубический метр для населения за водоснабжение и водоотвод является четвертым по величине в Украине).

Заместитель мера отметил, что уже создана комиссия, которая изучает финансово-экономическое состояние предприятия.

В.АНДРЕЕВ также сообщил, что на уровне областной администрации рассматривается вопрос о реорганизации предприятия путем объединения городских водоканалов Кировограда, Знаменки, Светловодска и Александрии с водопроводом «Днепр - Кировоград» в единое предприятие.