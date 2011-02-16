ВР против моратория на взимание пени

Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которые касаются введения моратория на взимание с граждан Украины пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект, внесенный народным депутатом Олегом ЛЯШКО (внефракционный), проголосовали только 163 (при необходимых 226 – УНИАН) из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За законопроект, внесенный народным депутатом Александром ЧОРНОВОЛЕНКО (фракция НУ-НС), проголосовали всего 155 из 420 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за эти законопроекты в полном составе фракции Партии регионов и Народной партии.

Документами предлагалось запретить насчитывать с 1 января 2011 года и взимать с граждан Украины пеню за несвоевременное внесение квартирной платы и платы за жилищно-коммунальные услуги. Предлагалось не взимать пеню с тех, кому не выплачивается заработная плата, пенсии, стипендии, а также тем вкладчикам банков, в которых НБУ ввело временные администрации или которые по результатам работы таких администраций находятся в состоянии ликвидации.

О.ЛЯШКО после нерезультативного голосования возмутился, обращаясь к народным депутатам: «Что вы дурите народ? Вы миллиарды здесь зарабатываете одними голосованиями, а три копейки простым людям дать не хотите».

В ответ председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал: «Еще предвыборная кампания не началась, это во-первых. А во-вторых - давайте говорить не «вы», а «мы», потому что эти суммы на коммунальные услуги возникли не сегодня, а возникли давно. Поэтому давайте говорить об общей ответственности всей Верховной Рады за то, что мы здесь делаем и делали раньше». «А попытка понравиться – она очень хорошая, но от этого людям слаще не станет», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН предложил Комитету ВР по вопросам социальной политики подготовить законопроект относительно введения штрафных санкций к предприятиям, которые не выплачивают заработную плату.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому в прошлом году Верховной Радой закону, на долг за коммунальные услуги, которые образуются с 1 января 2010 года, будет насчитываться пеня в размере 0,1%.

Мораторий на штрафы и пеню за неуплату за жилищно-коммунальные услуги действовал с 1996 года. Из-за невыплаты или задержки зарплаты люди не имели возможности оплачивать коммунальные услуги. Тогда ввели мораторий.

Возобновить начисления пени решили из-за долгов населения за жилищно-коммунальные услуги.