Азаров предупредил об ответственности губернаторов Донецкой области и Буковины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупредил об ответственности глав Донецкой и Черновицкой областных государственных администраций Анатолия БЛИЗНЮКА и Михаила ПАПИЕВА за отсутствие региональных программ по строительству доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

Глава правительства отметил, что в 2010 году ситуация в жилищном строительстве «сдвинулась с мертвой точки». Объемы строительства выросли на 46% по сравнению с 2009 годом, было построено 9,3 млн. кв. м жилья.

По словам Н.АЗАРОВА, в 2011 году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства уже начало программу строительства доступного жилья. По его словам, все регионы Украины разработали региональные программы строительства доступного жилья.

«Для успешной реализации этих программ созданы соответствующие условия. Инвесторы уже оценили то, что в Налоговом кодексе Украины есть положение об освобождении от налогообложения строительно-монтажных работ при строительстве доступного жилья и жилья, которое строится за государственные средства» - отметил Н.АЗАРОВ.