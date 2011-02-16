КМУ готовит к повторному рассмотрению законопроект о градостроительной деятельности

Правительство готовит к повторному рассмотрению в Верховной Раде законопроект о градостроительной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что документ готовится с учетом предложений Президента Украины.

«Пакет нормативно-правовых актов, необходимых для реализации закона после его принятия, уже наработан и будет утвержден в сжатые сроки», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что в 2011 году планируется построить 10,2 млн. квадратных метров жилья, что соответствует показателю докризисного 2007 года.

Как сообщил Н,АЗАРОВ, жильем в 2011 году планируется обеспечить около 4 тыс. молодых семей, в том числе с использованием механизма кредитования под госгарантии.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, принят Верховной Радой 13 января т.г. В правительстве утверждают, что закон значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности и удешевит строительство минимум на треть.

Между тем, представители общественности были обеспокоены тем, что в законе предусмотрено отстранение общественности от контроля над застройкой города.

В частности, закон ограничивает возможности местных общин и их представителей в лице советов влиять на процессы застройки.

Согласно действующему до сих пор законодательству, местные советы имеют полномочия утверждать все градостроительные документы. Согласно же новому же закону местные советы лишаются права утверждать любые планы, кроме генерального, а общественные слушания теперь можно будет проводить только при принятии Генерального плана.