Как хмельницкие обитатели общаги стали "спонсорами" поневоле...

Ситуация с начислением пени населению за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, которую народные избранники "реанимировали" с 1 января т.г., остается неопределенной. Сказав "а", депутаты забыли сказать "б" - размер "штрафа" и до сих пор неизвестен.

Уже подходит к концу второй календарный месяц, а коммунальные службы в отчаянии: какой алгоритм вычисления пени применять для должников? Зато в Хмельницком одно коммунальное предприятие не растерялось и подстраховалось достаточно противоречивыми договорными принципами...

Депутаты "тормозят", а на местах "торопятся"

Тарифный вопрос является наиболее чувствительным и болезненным для людей, потому что сразу отображается на кошельках граждан и дальнейшей их "любви" к власти. Ситуация требует деликатности. Между тем, хмельницкое коммунальное предприятие "Электротранс" не стало проникаться "близкими отношениями", а напрямую пошло в бой за поступления с открытым забралом. С некоторыми жителями общежития этого КП с начала года были заключены "интересные" договора. Подобные документы ежегодно подписываются, в них заложены правовые отношения между жителем, он же - наниматель, и "Электротрансом", он же - наимодатель. Однако два пункта нового договора свидетельствуют, что юридический отдел предприятия не просто зевал, а допустил значительные правовые перегибы.

Третий раздел договора красноречиво напоминает жителю о порядке проведения расчетов и ответственности за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. В пункте 3.3 сказано: "Наниматель обязан платить стоимость найма и оказывать спонсорскую помощь в размере 50 грн. (выделено редактором ) ежемесячно в период с 20 до 30 числа проходящего месяца". Следовательно, создается впечатление, что в коммунальном общежитии поселились семейства состоятельных людей, которые только и ожидали шанса, чтобы инвестировать средства в невесть что. И то, что добровольно-принудительными "спонсорами" должны стать жители общежития, которые не являются работниками "Электротранса", вряд ли может быть оправданием таких договорных нововведений.

Всем известно, что очень часто разнообразные органы и структуры (больницы, школы, детсадики и тому подобное) "просят" у граждан средства на улучшение собственной жизни, но нечасто такой "пункт" осмеливаются включить в официальный документ.

Идиотизм ситуации еще и в том, что "спонсорская помощь" не может быть принудительной. Определение термина "спонсорство" содержится в статье 1 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях", где "спонсорство - добровольная материальная, финансовая организационная и другая поддержка физическими и юридическими лицами приобретателей благотворительной помощи с целью популяризации исключительно своего имени (наименования), своего знака для товаров и услуг".

Другое ноу-хау "Электротранса" - применение пени, с четко определенным размером. Об этом идет речь в пункте 3.4 договора: "В случае задержки расчетов наниматель платит наймодателю пеню в размере 0,5% стоимости найма за каждый день просрочки выполнения обязательства, но не больше двойной ставки НБУ". Напомним - на общегосударственном уровне размер пени еще не установлен.

Заместитель директора "Электротранса" Александр Божок в телефонном разговоре объяснил, что имеют целью такие "горячие" требования: "Наше предприятие убыточно, и мы должны искать пути выживания. 50 гривен ежемесячной спонсорской помощи от жителей общежития, которые не являются нашими работниками и проживают там, пойдут на ремонт придомовой территории общежития. Что касается пени, то все жители общежития исправно платят средства за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы ее не применяем". А. Божок сообщил, что имел разговор с коллегами из ровенского "Электротранса", которые отметили, что тариф на проживание в их общежитии составляет 800 грн. в месяц. "У нас тариф 168,60 грн. остался неизменным, невзирая на рост стоимости тепла и света. По моим подсчетам, рентабельный тариф для жителей должен быть не менее 230 гривен на месяц", - сказал он.

Совсем другую точку зрения выразил председатель Хмельницкого областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Виталий Олуйко . Он отметил, что его ведомство возбудит дело относительно "Электротранса". "Следовательно Типичному положению об общежитии, согласно ст. 131 ЖК Украины, руководители предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений несут персональную ответственность за правильное использование общежитий. Сюда следует отнести: правильность эксплуатации и санитарное состояние; поддержку в общежитиях общественного порядка; организацию быта жителей; проведение воспитательной работы и др. Таким образом, КП "Электротранс" фактически оказывает жителям общежития жилищно-коммунальные услуги, а именно услуги по централизованному тепло-, водоснабжению и водоотводу и содержание собственных общежитий. Вывод об отсутствии или наличии в действиях "Электротранса" признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции можно сделать только после проведения соответствующего исследования", - объяснил В.Олуйко.

Контроверсионное мнение выразил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Петр Махнюк : "Пеня - относительный показатель, который определяется Министерством ЖКХ. В случае с "Электротрансом" считаю, что его руководители превысили полномочия и должны за это нести ответственность. Потому что конкретного размера пени на сегодня нет".

Правительство - в поисках формулы

Реабилитацию пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ нельзя назвать канвой государственных реформ. Потому что новое - это не всегда доброе забыто старое. Как известно, с 1996 года через кризис был введен в строй закон, который запрещал стягивать из граждан пеню за несвоевременную уплату коммуналки. Мораторий на штрафы был введен, поскольку государство не выполняло обязательства по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и др. Средства, стянутые в виде пени, начиная с 1 октября 1995 года, засчитывались в будущие платежи за жилищно-коммунальные услуги.

В пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что разработкой методики пени занимается специально созданная рабочая группа. Но процесс идет медленно, потому что с 1996 года ситуация в стране изменилась: "В частности, неясно, какому органу поручить начисление пени. Это не может быть Ощадбанк, поскольку теперь платить счета можно во многих банках", - отмечают в пресс-службе.

Правда, на днях Минрегионстрой практически вышел на четкий размер пени. Да, в проекте закона "О внесении изменений в Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который размещен на сайте ведомства, предлагают, чтобы в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан был оплатить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, которая насчитывается за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, который наступает за последним днем предельного срока осуществления платежа за жилищно-коммунальные услуги. Планируется, что начисление пени будет осуществляться исполнителем/производителем в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Отдельно в объяснительной записке к документу отмечается, что на сегодня на законодательном уровне не определен размер такой пени и условия ее начисления и взимания. Впрочем, это еще пока что лишь законопроект.

В то же время на сайте Верховной Рады появился законопроект о вводе моратория на взыскание из граждан Украины пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Автор - народный депутат Олег Ляшко - мотивирует это тем, что в настоящее время существует солидная сумма невыплаченных заработных плат государством, пенсий, а также стипендий. Поэтому логично временно запретить насчитывать пеню.

Кроме того, О. Ляшко предлагает запретить насчитывать и стягивать пеню за несвоевременное внесение квартирной платы в случае, если жилищно-коммунальные услуги оказываются без установления этим пользователям счетчиков учета газа, воды и тепловой энергии бесплатно за счет средств поставщиков этих услуг.

Статистика безапелляционна - "люди платят вовремя"

Определенным образом желание подстраховаться "спонсорскими средствами" можно объяснить и тем, что собственно пеня от граждан - это очень небольшие средства, ведь население остается наиболее добросовестным плательщиком. Главное управление статистики в Хмельницкой области не устает рапортовать о высоком уровне оплаты жилищно-коммунальных услуг подолянами. По его данным, в прошлом году население оплатило за коммуналку 634,9 млн. грн. (97,3% начисленных за этот период сумм). Наивысший уровень оплаты наблюдался в Староконстантиновском и Деражнянском районах, а также в Староконстантинове (101,2-100,1%).

В то же время на конец декабря задолженность населения региона за жилищно-коммунальные услуги представляла 106,7 млн. грн. Увеличения состоялись в 22 административных единицах области, наиболее существенное - в Чемеровецком, Летичевском и Хмельницком районах, где долг вырос в 3,5-24 раза. В этой сумме скрылись долги и предыдущих лет...

Виталий Тараненко (УНИАН)