Эконом-жилье на первичном рынке Харькова в январе подорожало на 2,5%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в январе текущего года выросла на 2,5% по сравнению с декабрем 2010 г. – с 5514 до 5650 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Групп» (Харьков).

По данным компании, жилье бизнес-класса в январе подешевело на 2,9% - с 9383,5 до 9111,5 грн./кв.м.

При этом цена на жилье премиум-класса снизилась на 1,9% - с 15313,5 до 15023 грн./кв.м.

Справка УНИАН. «Макрокап Групп» (Makrocap Group, Харьков) – девелоперский холдинг, предоставляющий услуги в сфере девелопмента, от разработки концепций и проектирования до строительства и управления готовыми объектами недвижимости различного типа. Группа также реализует проекты во Львове, Одессе, Крыму и в украинских Карпатах. История группы началась в 1997 году с создания ООО «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ).