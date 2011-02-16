ВР может рассмотреть Градостроительный кодекс через два месяца

Проект Градостроительного кодекса может быть представлен в Верховную Раду ко второму чтению через два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий СЕРБИН в ходе саммита Института Адама Смита «Недвижимость и строительство в Украине» сегодня в Киеве.

«У нас текст готов. Как только Президент подпишет (закон о регулировании градостроительной деятельности - УНИАН), мы отдаем всем заинтересованным организациям, через две недели собираем совещание, слушаем все замечания», - сказал Ю.СЕРБИН.

При этом, по его словам, планируется провести круглый стол по обсуждению Градостроительного кодекса.

«Месяца два еще до подачи в Верховную Раду», - считает Ю.СЕРБИН.

Он напомнил, что Градостроительный кодекс мог быть рассмотрен в парламенте еще в ноябре 2010 года, но работа над ним была приостановлена в связи с обращением Кабинета министров в профильный комитет ВР.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2010 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект Градостроительного кодекса Украины.