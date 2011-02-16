ВР завтра рассмотрит закон о градостроительной деятельности – Сербин

Верховная Рада завтра, 17 февраля, рассмотрит правки, предложенные Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в закон «О регулировании градостроительной деятельности», на который он наложил вето.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий СЕРБИН в ходе саммита Института Адама Смита «Недвижимость и строительство в Украине» сегодня в Киеве.

"Завтра он (закон – УНИАН) выносится, большинство есть, и все замечания Президента будут приняты", - сказал он.

Ю.СЕРБИН отметил, что на сегодня все правки Президента Украины к закону учтены.

В частности, среди основных изменений – введение общественных обсуждений детального планирования территорий, помимо обсуждения генеральных планов населенных пунктов.

С другой стороны, Ю.СЕРБИН считает, что Президент своими замечаниями запутал процесс общественного обсуждения, «потому что он настолько сложный, что его провести очень сложно».

Поэтому депутат считает, что этот вопрос следует отработать в Градостроительном кодексе.

Ю.СЕРБИН надеется, что Президент Украины подпишет закон «О регулировании градостроительной деятельности» на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности», разработанный правительством, принят Верховной Радой 13 января т.г. В правительстве утверждают, что закон значительно упрощает и совершенствует все этапы градостроительной деятельности и удешевит строительство минимум на треть.

Между тем, представители общественности были обеспокоены тем, что в законе предусмотрено отстранение общественности от контроля над застройкой города.

В частности, закон ограничивает возможности местных общин и их представителей в лице советов влиять на процессы застройки.

Согласно действующему до сих пор законодательству, местные советы имеют полномочия утверждать все градостроительные документы. Согласно же новому же закону местные советы лишаются права утверждать любые планы, кроме генерального, а общественные слушания теперь можно будет проводить только при принятии Генерального плана.