ВР приняла закон о регулировании градостроительной деятельности

Верховная Рада приняла в новой редакции с предложениями Президента Украины Закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что общественному слушанию подлежат разработанные в установленном порядке проекты градостроительной документации на местном уровне: генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий, детальные планы территорий. Утверждение на местном уровне градостроительной документации, отмеченной в части первой этой статьи, без проведения общественных слушаний по проектам такой документации запрещается.

При решении, в соответствии с Законом "Об отчуждении земельных участков, других размещенных на них объектов недвижимого имущества, которые находятся в частной собственности, для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости", вопросов отчуждения для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости земельных участков, других объектов недвижимого имущества, которые на них размещены, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, общественные слушания не проводятся.

Согласно закону, сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы (в случае делегирования им таких полномочий) обязаны обеспечить: обнародование принятых решений относительно разработки градостроительной документации на местном уровне с прогнозируемыми правовыми, экономическими и экологическими последствиями; обнародование проектов градостроительной документации на местном уровне и доступ к этой информации общественности; регистрацию, рассмотрение и обобщение предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне; согласование спорных вопросов между общественностью и заказчиками градостроительной документации на местном уровне через согласительную комиссию; обнародование результатов рассмотрения предложений общественности к проектам градостроительной документации на местном уровне.

Законом устанавливается, что обнародование проектов генеральных планов, планов зонирования территорий, детальных планов территорий осуществляется не позднее, чем в месячный срок со дня их поступления в соответствующий орган местного самоуправления.