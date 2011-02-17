Арендные ставки на офисы в Киеве в этом году вырастут на 3-10%

Арендные ставки на офисные площади в Киеве в этом году могут вырасти на 3-10%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня озвучил руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании Jones Lang LaSalle Андрей ЖАМКИН в ходе саммита Института Адама Смита «Недвижимость и строительство в Украине».

По его словам, в 2010 году арендные ставки на офисные площади в столице оставались стабильными.

По данным компании, средние ставки аренды на офисные помещения класса «А» составляли 30-35 долл./кв.м/год (без учета операционных расходов и налогов), на офисные площади класса «В» - 18-25 долл./кв.м/год.

А.ЖАМКИН отметил, что сегодня договора аренды на офисные площади в столице заключаются сроком на 3-5 лет с оплатой авансом ежемесячно или ежеквартально, страховой депозит заключается на 3 месяца, индексация составляет 3-5%. Период арендных каникул составляет в среднем 1-2 месяца.

Площади по–прежнему сдаются в субаренду. При этом собственники зданий начали активно вкладывать средства в отделку помещений.

Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Компания имеет больше 180 представительств по всему миру.