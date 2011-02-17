ТРЦ SkyMall в Киеве закрыт в связи с обвалом потолка

ТРЦ SkyMall по пр. Ватутина, 2-Т в Киеве, в котором сегодня обвалился потолок, закрыт до выяснения причин происшествия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Согласно сообщению, сегодня, 17 февраля, в 13.30 в здании ТРЦ SkyMall произошло повреждение гипсокартонных конструкций потолка на 2-м этаже, площадью до 150 кв. м.

«Руководство центра крайне обеспокоено этим происшествием и принимает все возможные меры, чтобы выяснить причины сложившейся ситуации и предотвратить ее повторение в будущем. Это первое техническое происшествие в ТРЦ, который с момента открытия посетило уже более 1 000 000 человек», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ТРЦ, в результате происшествия одна из посетительниц центра получила легкие телесные повреждения. Пострадавшей была оперативно оказана первая медицинская помощь. Специалисты бригады скорой помощи произвели осмотр и установили, что угрозы для здоровья девушки нет.

«Мы обеспечили всей необходимой медицинской помощью пострадавшую, вывели из здания людей и закрыли ТРЦ, чтобы точно установить причины произошедшего. На данный момент ничто не угрожает ни жизни людей, ни оборудованию арендаторов ТРЦ. Мы возобновим работу, когда удостоверимся, что риска повторения этой ситуации нет», - сказала директор по маркетингу ТРЦ SkyMall Анна ЯСТРЕБОВА.

В пресс-службе отметили, что инженерная служба проводит работы по оценке ущерба и оперативному восстановлению поврежденных конструкций. Все процедуры и процессы в ТРЦ соответствуют техническим государственным нормам и требованиям.

Как сообщал УНИАН, около 14.00 в Оболонском районе Киева в торговом комплексе SkyMаll обвалился потолок.

По предварительным данным МЧС, площадь обвала достигает 500 кв. м. Один человек пострадал.