В Днепровском районе Киева на месте прорыва трубы произошла повторная авария

В Днепровском районе Киева при проведении ремонтных работ на месте прорыва магистральной трубы произошла повторная авария на расстоянии 4,5 метра от предыдущей. Существует угроза прорыва на большем расстоянии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в г. Киеве, магистральную трубу системы отопления Д-300 мм по адресу ул. Чудновского, 2 прорвало около 13 часов 17 февраля. Для проведения ремонтно-восстановительных работ проведено поэтапное отключение подачи горячей воды и теплоснабжения.

Данная магистральная труба обеспечивала бесперебойное снабжение горячей воды и отопление на 53 объекта района, из них: 41 - жилые дома, 5 – административные объекты, 3 - детские сады (без ночного пребывания), 4 – общеобразовательные школы (без ночного пребывания).

С 17 часов силами 6 аварийных бригад АО „Киевэнерго” с привлечением вспомогательной техники проводятся аварийно-восстановительные работы по сварке магистральной трубы.

В 21 ч 15 мин коммунальщики завершили работы по сварке магистрального трубопровода и начали испытание системы под давлением. Однако в 23 ч 30 мин во время этих испытаний произошел повторный прорыв магистрального трубопровода на расстоянии около 4,5 метров от предыдущего.

По состоянию на 7 часов утра 18 февраля 6 аварийных бригад «Киевэнерго» с привлечением вспомогательной техники проводят аварийно-восстановительные работы по замене поврежденной магистральной трубы, но существует угроза прорыва на большем расстоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в г. Киеве.