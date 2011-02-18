Вступила в силу классификация видов целевого назначения земель

Вступил в силу приказ Государственного агентства земельных ресурсов «Об утверждении Классификации видов целевого назначения земель» №548 от 23 июля 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Госземагентства.

Согласно приказу, глава Рескомзема Крыма, начальники Главных управлений земельных ресурсов в областях, Киеве, Севастополе, руководители предприятий, относящихся к сфере управления ведомства, должны обеспечить использование Классификации видов целевого назначения земель при ведении государственного земельного кадастра, государственного реестра земель и при функционировании автоматизированной системы государственного земельного кадастра.

Классификация видов целевого назначения земель разработана в соответствии с Земельным кодексом Украины и Законом «О землеустройстве».

Классификация применяется для использования органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями для ведения учета земель и формирования отчетности по земельным ресурсам.

Кроме того, классификация определяет деление земель на отдельные виды целевого назначения, которые характеризуются собственными правовым режимом, экосистемными функциями, видом хозяйственной деятельности, типами застройки и типами особо ценных объектов.